إزالة 140 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية ، للوقوف على الحالة العامة بالمراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات فى مهدها ، والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية فى (بنى مزار - مطاي - سمالوط ) ، من إزالة 101 حالة تعدِِ منها 75 حالة تعد على الأرض الزراعية ببنى مزار .

حيث شملت الحملات قري ، (الحسينية ـ بنى على ـ شلقام ـ أبوجرج - صندفا) ، والأحياء الرئيسية بالمدينة، و22 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، وبناء بدون ترخيص بقطاع ، ( منبال - أبوعزيز - بردنوها - حى غرب) بمركز مطاي ، و4 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بحي شمال وجنوب مدينة سمالوط ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

كما أزالت الوحدات المحلية بمراكز، ( مغاغة - المنيا - العدوة - أبوقرقاص- ديرمواس) 39 حالة تعدِِ بالبناء المخالف علي أراضي زراعية وأراضي استصلاح زراعي منها ، 15 حالة تعدِِ فى مغاغة بقريتي (ابا - طنبدي)، إلى جانب إزالة 6 حالات تعدِِ على أرض زراعية بمركز العدوة، و 14 حالة بقري (بنى أحمد الغربية - دمشير ـ طوخ الخيل ـ تله - بنى محمد سلطان) وحى غرب مدينة المنيا.

وحالتا تعدِِ بقريتى ، ( أبوقرقاص البلد - بنى موسى ) بمركز أبوقرقاص، وحالتا تعدِِ بقرية بني حرام بمركز ديرمواس ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.