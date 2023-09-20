بدء حصاد فول الصويا من 16 فدانًا فى قنا

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، بدء حصاد محصول فول الصويا ضمن مشروع استصلاح وزراعه ألف فدان، تم زراعتهم بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا لسد الاحتياجات والفجوة الموجودة ببعض المحاصيل.

بيّن المحافظ، الهدف من زراعه محصول فول الصويا هو الوصول إلى أعلى نسب من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي، فضلا عن انه يتناسب مع نوعية التربة المُستصلحة حديثا.

المحافظ يتابع المحصول

وأضاف أن الفول الصويا يعد أحد المحاصيل المهمة لاستخدامه في إنتاج العلف الحيواني، بما يساهم في وفرة المعروض من العلف الحيواني بالأسواق ومن ثم خفض سعر الطن.

متخصصون للإشراف

وأبرز المحافظ، أنه تم الاستعانة بعدد من المتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث إختيار التقاوى المناسبة لطبيعة التربة ودرجة الحرارة في الصعيد، وكذلك تحديد الموعد المناسب لزراعته، وتطبيق أنظمة الرى الحديث، وتزويده بكميات ونوعيات الأسمدة المناسبة، بما يضمن تحقيق معدلات الإنتاج الطبيعية للفدان.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتورة أسماء أحمد حسين المشرف على مشروعات التدوير بالمحافظة، وأشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي، وثابت إبراهيم مدير الغابة بالمشروعات وعدد من القيادات التنفيذية .

وبدأت محافظة قنا، بوقت سابق، فى زراعة نحو 16 فدانًا بمحصول فول الصويا؛ ضمن مشروع استصلاح ألف فدان فى محيط مركز قنا .