تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنته لشكه في سلوكها بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار إيهاب جمال وعضوية المستشارين وائل محمد وطه حسن والي، وأمين السر محمد عبد الحسيب وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني

تأجيل محاكمة المتهم ربيع شعبان من قرية منية الحيط بمركز اطسا بالفيوم، في اتهامه بقتل ابنته سارة ربيع لشكه في سلوكها، لجلسة الغد، وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفع عن المتهم.

تفاصيل القضية

وترجع تفاصيل القضية عندما تلقي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور مركز شرطة إطسا في فبراير العام الماضي بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بالشك في وفاة فتاة تدعي" ساره ربيع شعبان " ومقيمة في قرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا، وجود شبهة جنائية في وفاتها.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إطسا الي مكان البلاغ وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة "سارة ربيع شعبان "وتبين وجود آثار تعذيب.

واكدت تحريات رئيس مباحث المركز ان وراء الجريمة والد الفتاة ويدعي " ربيع شعبان علي" ويعمل فكهاني قام بتعذيب ابنته لمدة 10ايام حتي فارقت الحياه وذلك بسبب شكه في سلوكها وشراء تليفون محمول بدون علمه. الفي القبض على المتهم واخطرت النيابة التي تولت التحقيق واحالته للمحكمة.