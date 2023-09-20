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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير : أصبحنا نعتمد في السياحة الثقافية على الموسم الشتوي (شاهد)

السياحة
السياحة

‏قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، إنه بعد ثورة 25 يناير والركود في الحركة السياحية  أصبحنا نعتمد في السياحة الثقافية على الموسم الشتوي فقط من بداية نوفمبر حتى نهاية أبريل.

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السياحة الشاطئية

‏وتابع ‏"هزاع" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن السياحة الشاطئية كانت موجودة طوال العام ولم تتوقف، وعمليات التسويق السياحي سمحت بوجود زيارات لكل المناطق في الصعيد.

صعيد مصر

وأشار إلى أن فكرة السياحة الممتدة كانت موجودة من قبل خاصة قبل 25 يناير وكان هناك مواسم سياحية ممتدة متواصلة حتى في صعيد مصر وهذا كان في موسم 2009 و2008 و2007 وأيضا في عام 2003 و 2004.

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