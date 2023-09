قيام متطوعي وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ ايڤنت 5in1 في محافظة سوهاج

تحت اشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تم تنفيذ ايڤنت "Five in one" في محافظة سوهاج تزامنا مع تنفيذها بجميع المحافظات .

وهي فاعلية اطلقها وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي خاصة بمتطوعي YLY وتمت بحضور معالي الوزير عبر الڤيديو كونفرنس ، وقام خمسة من شباب YLY سوهاج بناقشة خمسة مواضيع وهم "مشاريع الوزارة، السلوكيات الصحيحة، التطوع، الانتماء، والتسويق"

أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اهمية فاعلية 5in1 بكونها فرصة مهمة للشباب للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، وهو يعكس التزامنا الثابت بتعزيز دور الشباب في مصر، ومؤكداً انه يولي اهمية كبيرة لصوت الشباب .

وذكر ان YLY من اهم المبادرات التي تم تنفيذها في وزارة الشباب والرياضة ونسعى جاهدين لضمان مشاركتهم الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك الشباب والرياضة.

وتم ذلك بحضور الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والاستاذ محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة، والاستاذ احمد عبد العزيز معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، و الدكتور منتصر بخيت معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة بمحافظة سوهاج.