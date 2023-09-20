عمرو بصيلة: 8500 طالب قدموا للإلتحاق بالتعليم الفني (شاهد)

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أنه بعد المرحلة الإعدادية بدأ الكثير من الطلاب يتخيروا السبل الجديدة من أجل مستقبل أفضل بالنسبة لهم خاصة أن المدارس التطبيقية تتيح لهم دراسة التخصصات المفضلة لديهم.

وأضاف “بصيلة” خلال مداخلة هاتفية على " القناة الأولى والفضائية المصرية" أن كل من لديهم مهارة خاصة يقوم بتطويرها من خلال المدارسة من أجل أن يبدع ويعطي إنتاج أكبر، مشيرًا الى أن تلك المدارس تتسم بوجود 70% دراسة عملية، وهو ما يعطى الدراسين متعة فى الدراسة.

المواد النظرية

وتابع أن هذه المدارس تتيح للطلاب إنتاج أفضل ما لديهم بعيدًا عن المواد النظرية والتى قد تكون ليس لها نفس القبول خاصة فى ظل إقامة الدولة مجموعة من الجامعات التكنولوجية التى تتيح لخريجي هذة المدارس الإلتحاق بصورة مباشرة بتلك الجامعات لإستكمال دراستهم.

النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني

واستكمل: “بالإضافة الى تغيير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني، كما أن الجهة التعليمية فى هذة المدارس جهة مميزة ومدرسين مميزين، كما أن البنية التحتية فى تلك المدارس مميزة جدًا تساعد الطالب والطالبة والمدرس على إنتاج أفضل ما لديهم، وكل تلك مميزات أدت الى تقدم أكثر من 8500 طالب للإلتحاق بهذة المدارس واللى تم قبولهم 1050”.

