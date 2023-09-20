فرقة مسرحية من قنا تحصل درع من تونس

حصلت فرقة أناكوندا المسرحية التابعة لمديرية الشباب والرياضة فى قنا، على درع الروح الجماعية بمهرجان أيام باجا العربية للمسرح، بمدينة باجة، بدولة تونس، كما حصلت الفرقة على درع التميز بمهرجان الوفاء للمسرح العربي.

وكرم محافظ قنا أشرف الداودي، اليوم الأربعاء، ممثلي الفرقة المسرحية، معبراً عن تقديره لما تقدمه الفرقة من عروض مسرحية متميزة وتمثيلهم المشرّف للمحافظة في العديد من المحافل الدولية والمحلية وحصولهم علي مراكز متقدمة.

تكريم المحافظ لأعضاء الفرقة

وأشار المحافظ، إلى أن محافظة قنا لديها مخزون ثقافي يجعلها تتربع علي عرش الثقافة والأدب ، فهي أنجبت العديد من القامات الثقافية والفنية والعلمية في مختلف المجالات.

وشكر أعضاء الفرقة المحافظ، وتكريمهم واهتمامه بقطاعى الثقافة والفنون، باعتبارهما أحد الوسائل الهامة للحماية الفكرية ومحاربة الأفكار المتطرفة ، والارتقاء بالوعي الثقافي.

مشاركة الفرقة بمهرجانات عربية

وشاركت الفرقة المسرحية القنائية، بفعاليات مهرجان المسرح التونسي، بموافقة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، تلبية للدعوة الموجهة للفرقة للمشاركة بمهرجان الوفاء للمسرح العربى فى دورته الرابعة عشر بمدينة طبرقة بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 25 حتى 29 أغسطس 2023.

وشاركت فرقة أناكوندا المسرحية بعرض "القيد" للمخرج محمد موسى ، تأتى فى إطار إهتمام وزيرة الثقافة بالموهوبين بشكل عام وبشباب المسرحيين بصفة خاصة حيث أن مصر مليئة بالمواهب الشابة وذلك إيمانا منها بضرورة نشر الثقافة المصرية بالخارج ، وتناول العرض عادات وتقاليد صعيد مصر فى قالب درامى تفاعل معه الجمهور التونسى المحب لموسيقى وتراث الصعيد بشكل كبير.

وقدمت فرقة أناكوندا عرضها المسرحى ضمن عروض مختلفة من تونس وسلطنة عمان والسودان حيث لاقى إقبالا كبيرا فاق حد إستيعاب قاعة العرض ، وتفاعل الجمهور التونسى مع الرقص بالعصى والموسيقى التراثية لصعيد مصر.