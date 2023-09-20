سلة الزمالك يواجه الجزيرة وديا اليوم استعدادا للموسم الجديد

يخوض اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مباراة ودية أمام نظيره فريق الجزيرة استعدادا للموسم الجديد الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء علي صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

وكان الفريق قد فاز أمس الأول علي فريق مصر للتأمين بنتيجة 58/49 في أولي مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.