في إطار إهتمام قطاعات الدولة المصرية والقيادة السياسية بالقطاع الصحي ووزارة الصحة والسكان لتقديم أفضل خدمة طبية متميزة لجميع المرضي من خلال تحديثات التجهيزات الطبية والإنشاء والتطوير للمستشفيات

وفي جولة لمتابعة أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بمستشفي الصدر بأسيوط ... قام الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط يرافقة المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة بمتابعة موقف الأقسام الداخلية والأستقبالات والعناية المركزة والمتوسطة والمعامل والأشعة بالمستشفي من أعمال التطوير الجارية وأعمال الحماية المدنية ومكافحة الحرائق

وخلال جولته وجه وكيل وزارة الصحة بأسيوط مهندسي الشركة المنفذة لعملية التطوير بضرورة التطوير علي أعلي مستوي من الجودة وكذلك الإنتهاء والتسليم في الموعد المحدد بالتنسيق مع مهندسي مديرية الإسكان القائمين علي متابعة التطوير والتسليم وذلك لعودة العمل بالمستشفي وتقديم الخدمة الطبية لمرضي الصدر والدرن لأعلي مستوي من الجودة.

رافق وكيل وزارة الصحة باسيوط خلال الزيارة الدكتورة صفاء أبوالعلا مديرة مستشفي الصدر والدكتور علي الزقزقي نائب مدير المستشفي ومساعدي مدير المستشفي لشئون مقدمي الخدمة الطبية والطوارئ والرقابة والمتابعة ورئيسة التمريض والطاقم الطبي والإداري .

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر اسيوط

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر اسيوط

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر اسيوط

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر اسيوط

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر اسيوط

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر اسيوط

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر اسيوط

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر اسيوط

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر اسيوط

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع اعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر اسيوط