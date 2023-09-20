جامعة سوهاج تشارك في تنفيذ مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة سوهاج، تستعد الجامعة لتنفيذ فعاليات مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"، والذي يهدف إلى دعم أصحاب المواهب والحرف التراثية، وتنمية الفكر والوعي الثقافي لمختلف الأعمار في مختلف الفنون، وينظم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.





أكد رئيس الجامعة أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية الموهوبين واحتضانهم بمختلف المجالات، سيتم إطلاق وتنفيذ المشروع، والذي يتضمن أيضًا إنشاء جداريات تحكي تاريخ سوهاج، بالإضافة إلى أنشطة للفن التشكيلي وترميم التماثيل التراثية النادرة بنطاق المحافظة، و تدشين أول معرض للكتاب، وملتقى لتوثيق السيرة الهلالية.





جدير بالذكر أن اللجنة المنفذة والمشرفة علي المشروع، والتي شكلت بالقرار الوزاري رقم 457 لسنة 2023 برئاسة وزير الثقافة، تضم في عضويتها كلاً من الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ورؤساء مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للكتاب و دار الأوبرا المصرية، الي جانب رؤساء قطاعى صندوق التنمية الثقافية، والفنون التشكيلية، والكاتب الصحفى وليد الدرمللى مدير ومؤسس المشروع، كما تضمن قرار وزيرة الثقافة تشكيل لجنة تنفيذية من وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد عبدالهادى مدير عام شئون مكتب المحافظ.