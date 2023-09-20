بطل مصر للملاكمة يكشف سر تأهله لأولمبياد باريس 2024 (شاهد)

قال عمر العوضي لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، إنّه تعب كثيرا وبذل جهدا حتى فاز بذهبية بطولة إفريقيا وتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، موضحا: “والدي دربني وكان ورايا في كل لحظة ومسابنيش حتى حصدت الميدالية، وجهزت جيدا لهذه البطولة، لم أوفق في البطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو، وكان ذلك في السنغال، وكانت البطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس في المكان نفسه، لذلك كنت مصرا على الفوز بالميدالية الذهبية”.

ذهبية أولمبياد باريس

وأضاف “العوضي” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية: “كنت أتدرب صباحا ومساءً وأتمنى الحصول على ذهبية أولمبياد باريس 2024، وبالطبع ستكون التدريبات أصعب ويجب زيادة معدلات التركيز”.

النظام الغذائي

وتابع: “أهتم بالنظام الغذائي لأننا نقيس الوزن كل يوم، وكلما حققت الفوز في البطولة أقيس وزني الساعة السابعة وألعب المباراة التالية في الساعة الواحدة، وأنا ألعب ضمن وزن 71 كجم”.

