رئيس البارالمبية يهنئ اللاعبة سلمى علي ذهبية الباراتايكندو

قدم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية ، التهنئة إلي اللاعبة سلمى على نجمة البارا تايكوندو وذلك بعد حصولها علي الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى والتى أقيمت بالمكسيك.

حيث فازت سلمي علي بالميدالية الذهبية فى فئة G6، بعد فوزها على بطلة منغوليا في النهائي 3-2.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنه البارالمبية تقف خلف كل الابطال البارالمبيين فى جميع الالعاب معنويا وماديا من خلال توفير كل الإمكانيات التى يحتاجونها وبالتعاون والتنسيق مع الاتحادات التابعة لهم

وكذلك التنسيق مع وزارة الشباب والرياضه على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر البارالمبين واعدادهم لمختلف المحافل الدولية وخاصة الاعداد الجيد لبارالمبياد باريس 2024

وأضاف الدكتور حسام بأنه سعيد بالانجازات التي يحققها ابطال ذوى الهمم في مختلف البطولات الدولية، واللجنه البارالمبية تثق في قدرتهم على التحدى ورفع اسم مصر على منصات التتويج.