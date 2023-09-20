إصابة 21 شخصًا في تصادم سيارة وجرار زراعي بالإسماعيلية

أصيب نحو 21 شخصًا في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وجرار زراعي بطريق وصلة أبوسلطان بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء.

إصابة 21 شخصًا في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع جرار زراعي:

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بإصابة نحو 21 شخصًا في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع جرار زراعي بوصلة أبوسلطان.

على الفور وجه الدكتور مصعب البدراوي، مدير هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.