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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاتحاد الأوروبي وإيران يبحثان القضايا الأكثر إلحاحًا في مسار العلاقات الثنائية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وإيران

بحث الاتحاد الأوروبي وإيران القضايا الأكثر إلحاحًا في مسار العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الأخيرة، خاصة ما يتعلق بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يسمى بالاتفاق النووي بين طهران والقوى الغربية.

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تعليق جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن المُفاوضات حول أوكرانيا

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الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه لجميع أشكال التحريض على الكراهية الدينية

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، في أعقاب اجتماع عقده الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ووزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 بوريل نقل إدانة الاتحاد الأوروبي القوية للاعتقالات التعسفية

وذكر البيان أن بوريل نقل إدانة الاتحاد الأوروبي القوية للاعتقالات التعسفية للعديد من مواطني الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مزدوجي الجنسية، في إيران، وحث عبد اللهيان مرة أخرى على إطلاق سراح جميع مواطني الاتحاد الأوروبي.

وأكد بوريل، خلال الاجتماع، أن موقف الاتحاد الأوروبي سيظل دون تغيير بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، داعيًا الأخيرة إلى ضمان احترام الحريات الأساسية، كما عبرت عنها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في الذكرى السنوية لمقتل ماهسا أميني.

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