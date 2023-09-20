مستشفى مصر للطيران تشارك فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

شاركت مستشفى مصر للطيران هذا العام في فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية بالتعاون مع المعهد القومي للتغذية

وقام قسم الأطفال بالمستشفى بدعوة كوكبة من أساتذة المعهد القومي للتغذية لإقامة يوم علمي حافل تناول المعلومات العامة و أوجه المساعدة التي نستطيع كمقدمي الخدمة الصحية تقديمها للأم و الطفل مساهمة منا لنشر الرضاعة الطبيعية في مصر .

ترأست الندوة أ.د.جيهان فؤاد أحمد عميد المعهد القومي للتغذية وأستاذ طب الأطفال والتغذية الإكلينيكية ، إستشاري دولي الرضاعة الطبيعية ،كما شاركت فيها كلآ من :

د. زينب عبد اللطيف

استشاري أطفال و حديثي الولادة

استشاري دولي رضاعة طبيعية

د. أسماء صادق

استشاري حديثي الولادة

استشاري طب الرضاعة الطبيعية

مدير برنامج NLS مجلس الإنعاش الأوروبي

دبلوم تقييم سلوك حديثي الولادة

د. يمنى سالم

استشاري دولي الرضاعة الطبيعية

اخصائي أطفال و حديثي الولادة

د.سحر عزت حسني

استشاري دولي الرضاعة الطبيعية

اخصائي الأطفال و حديثي الولادة.

وجه السيد الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس الإدارة بالغ الشكر والتقدير لوفد المعهد القومي للتغذية على المعلومات القيمة التي قدموها للحاضرين و أشاد بتبنى المعهد هذه المبادرة العالمية بالغة الأهمية سنويًا كما قام بإهداء أ.د چيهان فؤاد درع الشركة تقديرًا لها.

عبرت د.جيهان فؤاد عن تقديرها لإدارة مستشفى مصر للطيران لاهتمامها باستضافة أحد فعاليات هذه المبادرة العالمية المهمة و قامت بإهداء درع المعهد إلى كلًا من د.أيمن صلاح ر ئيس مجلس الإدارة و د.نيفين أحمد رئيس قسم الأطفال كما قامت باهداء د. محمد هجرس شهادة تقدير نظرًا لدوره الفعال في إنجاح هذا اليوم العلمي المهم.

يأتى ذلك من منطلق حرص مستشفى مصر للطيران على مواكبة أهم المبادرات الصحية المحلية والعالمية ،

و تأكيدًا على أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الأم والطفل حيث يحتاج كلاهما للحصول على أفضل رعاية ممكنة في رحلتهما معاً في أول عامين من عمر الطفل