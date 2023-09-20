أشهر مؤشرات التداول: دليل للمبتدئين

الكثير من المتداولين الذين يغامرون بدخولهم لعالم التداول، يمكن أن يكون فهم المؤشرات وتداولها طريقة رائعة للبدء، وتقليل المخاطرة. تمثل المؤشرات سلة من الأسهم التي توفر لمحة سريعة عن سوق أو قطاع معين. فهي تسمح للمتداولين بالاطلاع على محفظة متنوعة دون الحاجة إلى شراء أسهم فردية.

وتوفر تداول المؤشرات للمتداولين فرص أكبر للربح وتقليل المخاطرة، حيث أن المؤشرات مستقرة في الهبوط والصعود الى حداً ما. في هذه المقالة، سنقدم بعض المؤشرات الشائعة التي يمكن للمبتدئين التفكير في تداولها، وسنقدم نظرة ثاقبة حول خصائصها وتكوينها وفرص التداول.

مؤشر S&P 500

يعد مؤشر S&P 500 أحد أكثر المؤشرات متابعة على مستوى العالم ويمثل أداء 500 شركة كبيرة مدرجة في البورصات الأمريكية. إليك ما يحتاج المبتدئين إلى معرفته:

· التنويع: يشمل مؤشر S&P 500 شركات من مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية وغيرها. ويقلل هذا التنويع من تأثير تحركات الأسهم الفردية على الأداء العام للمؤشر.

· تأثير السوق: غالبًا ما يُعتبر مؤشر S&P 500 معياراً للصحة العامة لسوق الأسهم الأمريكية. ويتأثر بالمؤشرات الاقتصادية وأرباح الشركات ومعنويات المستثمرين.

· فرص التداول: توفر العقود الآجلة وعقود الخيارات لمؤشر S&P 500 فرصاً تجارية وافرة للمبتدئين. تسمح هذه الأدوات المشتقة للمتداولين بالمضاربة على اتجاه المؤشر دون امتلاك الأسهم الأساسية.

مؤشر ناسداك NASDAQ-100

يركز مؤشر NASDAQ-100 على أداء 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة ناسداك. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية:

1. يهتم بالتكنولوجيا: يتجه مؤشر NASDAQ-100 بشكل كبير نحو شركات التكنولوجيا، بما في ذلك الشركات العملاقة مثل ابل وميكروسوفت وأمازون. وهذا يجعله مؤشراً جذاباً للمهتمين بقطاع التكنولوجيا.

2. يتجه نحو النمو: يتكون المؤشر في الغالب من شركات موجهة نحو النمو، مما قد يؤدي إلى تقلبات أعلى مقارنة بالمؤشرات الأخرى. يقدم هذا التقلب فرصاً ومخاطر للمتداولين.

3. تأثير قطاع التكنولوجيا: يتأثر أداء مؤشر ناسداك 100 بعوامل خاصة بقطاع التكنولوجيا، مثل إطلاق المنتجات، أو التقدم التكنولوجي، أو التغييرات التنظيمية.

مؤشر FTSE 100

هو مؤشر من أقتصاد المملكة المتحدة ويمثل أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن. يتضمن مؤشر FTSE 100 شركات متعددة الجنسيات ذات عمليات عالمية مهمة. ونتيجة لذلك، فإنه يوفر التعرض لمختلف القطاعات والاقتصادات خارج المملكة المتحدة.

نظراً لأن العديد من الشركات المدرجة على مؤشر FTSE 100 تحقق جزءاً كبيراً من إيراداتها بالعملات الأجنبية، فإن التقلبات في أسعار الصرف يمكن أن تؤثر على أداء المؤشر. يشتهر هذا المؤشر أيضاً بضخامة شركاته التي تدفع أرباح الأسهم الى النمو المتواصل. بالنسبة للمتداولين الباحثين عن الدخل، يمكن أن يوفر هذا المؤشر فرصاً محتملة لاستراتيجيات توزيع الأرباح.

مؤشر داكس DAX

مؤشر ألماني يتتبع أداء أكبر 30 شركة وأكثرها سيولة مدرجة في بورصة فرانكفورت. غالباً ما يُنظر إلى مؤشر داكس على أنه مقياس للاقتصاد الألماني. ويمكن أن يتأثر بعوامل مثل البيانات الاقتصادية أو الأحداث السياسية أو ديناميكيات التجارة العالمية.

يشمل مؤشر داكس الشركات العاملة في قطاعات مثل السيارات والمواد الكيميائية والهندسة، والتي تعد محركات رئيسية للاقتصاد الألماني. يمكن أن تؤثر التغيرات في ظروف التجارة العالمية على أداء المؤشر. بأعتبار ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، يمكن للأداء الاقتصادي الألماني أن يؤثر على الأسواق الأوروبية الأخرى.

الخلاصة

يمكن ان تكون تداول المؤشرات بداية حكيمة لأي مبتدئ، وذلك نظراً لأنتظامه الى حداً ما وسهوله تقييم ما تحتويه من أسهم بالمعرفة العامة. من خلال فهم الخصائص وفرص التداول المرتبطة بهذه المؤشرات الشائعة، يمكن للمبتدئين اكتساب خبرة قيمة وإمكانية الربح من التحركات في هذه الأسواق الرئيسية. من المهم إجراء بحث شامل وممارسة إدارة المخاطر والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.