تنسيق بين الكهرباء والبترول لسرعة الانتهاء من تخفيف الأحمال

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن هناك تنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول لسرعة الانتهاء من تطبيق جدول تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى أكتوبر المقبل ، موكدا أن استمرار ارتفاع الاحمال على الشبكة وراء عدم توقف جدول التخفيف.

وأوضح المصدر ، أن مركز التحكم القومي للكهرباء ملتزم بتخفيف الاحمال لمدة ساعة واحدة يومياً على المشترك من الساعة 12 ظهرا و حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وأضاف أن من بين الأسباب التي ساهمت فى سرعة تجاوز الأزمة هى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت خطة عاجلة اعتمدت وقف أعمال الصيانة بجميع وحدات توليد الكهرباء البخارية و إدخالها بالكامل فى الخدمة لتقليل الاعتماد على الوقود ، موضحا أن الخطة تعتمد على الطاقة المتجددة بقدرة 7 الالف ميجا وات نهارا على الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح المصدر أن السبب الرئيسي في تعرض بعض المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية إلى فصل التيار الكهربائي لمدة ساعتين كان نتيجة الموجة الحارة التى تعرضت لها البلاد و بالتالى زيادة الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء ، موضحا أن مدة تخفيف الاحمال هى ساعة مرة واحدة فقط يوميا و ما يزيد عن ذلك يكون نتيجة عطل فني.

ويرى المصدر ، أن توقف فصل التيار الكهربائي لتخفيف الاحمال يعتمد حاليا على انخفاض معدلات استهلاكات المواطنين والتى تبدأ فى الانخفاض إلى حوالى 28 الف ميجا وات مع بداية اكتوبر المقبل.

وقال إن محطات انتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 مليون متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف وخاصة في الأيام المتوقع أن تصل الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 الف ميجا وات ، لافتا إلى أن وزارة البترول بدأت فى زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.