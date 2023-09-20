الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

مديرية أوقاف بني سويف تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي

مديرية أوقاف بني
مديرية أوقاف بني سويف

كرمت مديرية أوقاف بني سويف، الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل بمسجد الرحمن الغربي التابع لإدارة أوقاف إهناسيا، بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة، والشيخ مصطفى الحناوي مفتش المنطقة، والشيخ أحمد فالح عبد الوهاب إمام وخطيب المسجد، ولفيف من أولياء الأمور، ورواد المسجد.

txt

علماء الأوقاف والأزهر يواصلون رسالتهم عبر برنامج المنبر الثابت

txt

موفد وزارة الأوقاف بأوروجواي يلقي محاضرة بجامعة مونتيفيديو

نشر الفكر الوسطي

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل يعكس الدور الرائد لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وأن أطفالنا المشاركون في هذه النشاطات في أيد أمينة، وأن البرنامج الصيفي للأطفال يعد لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال.

مواد متعلقة

علماء الأوقاف والأزهر يواصلون رسالتهم عبر برنامج المنبر الثابت

ختام الدورة التخصصية للأئمة والمفتشين بمسجد النور بالعباسية

الجمع بين الصلوات في الحضر عند الحاجة

الحاسب الآلي بجامعة الأزهر ينظم ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

مرصد الأزهر: الإجراءات الوقائية والقانونية تسهم في الحد من الجرائم الإلكترونية

الوافدون الجدد يتفقدون الحرم الجامعي لجامعة الأزهر بمدينة نصر

علماء الأوقاف يتحدثون عن "السنة النبوية ومكانتها في التشريع" بـ27 محافظة
الجريدة الورقية