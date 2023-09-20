مديرية أوقاف بني سويف تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي

كرمت مديرية أوقاف بني سويف، الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل بمسجد الرحمن الغربي التابع لإدارة أوقاف إهناسيا، بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة، والشيخ مصطفى الحناوي مفتش المنطقة، والشيخ أحمد فالح عبد الوهاب إمام وخطيب المسجد، ولفيف من أولياء الأمور، ورواد المسجد.

نشر الفكر الوسطي

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل يعكس الدور الرائد لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وأن أطفالنا المشاركون في هذه النشاطات في أيد أمينة، وأن البرنامج الصيفي للأطفال يعد لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال.