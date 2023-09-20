إنتاج السماد العضوي باستخدام ذبابة صديقة للبيئة (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: “شركة تنتج سمادًا عضويًا باستخدام ذبابة صديقة للبيئة”.

السماد العضوي

وذكر التقرير، أن شركة مصرية طورت سمادا عضويا وأعلافا بروتينية للأسماك والدواجن باستخدام ذبابة الجندي الأسود بهدف الحد من استخدام الأسمدة الكيمياوية وحماية البيئية.

تربية بيض ذبابة الجندي الأسود

وتعمل الشركة منذ عام 2018 على تربية بيض ذبابة الجندي الأسود والإكثار منه بسبب قدرة الحشرة على التهام كميات كبيرة من المخلفات العضوية مما يساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية ثم تعيد المتبقيات العضوية إلى سلسلة القيمة مرة أخرى.

ويتم إعادة المتبقيات العضوية إلى سلسلة القيمة مرة اخرى مباشرة عن طريق استخدام البروتين الخاص باليرقات أو الزيت في تغذية الأسماك والطيور، ويمكن استخدام مخرجات اليرقة في عمليات التسميد العضوي وإنتاج أغذية وفاكهة وخضروات آمنة خالية من أي متبقيات غير عضوية.