موقع حلم العرب الدليل الشامل للمحتوى العربي، تصدر موقع حلم العرب في الآونة الأخيرة الماضية قائمة الصدارة في محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية، ويرجع هذا الأمر كون الموقع قد تم تصنيفه ضمن الفئة الرائدة في مجال الإعلام الرقمي والإلكتروني لأنه يقدم مقالات تخاطب عدد كبير من القراء العرب والباحثين عن المعلومات وتوظيفها في الدراسات العليا، وبالرغم من تواجد عشرات المواقع عبر الإنترنت إلى أن المنافسة باتت شبه محسومة لموقع حلم العرب وذلك لوفرة المواضيع المتنوعة في الموقع ونشر هذه المواضيع وفق أسس الصحافة الرقمية والكتابة الإلكترونية على أساس المنهجية العلمية الثابتة في الكتابة الصحفية.

يحتوي موقع حلم العرب على عشرات الأقسام الرئيسية والفرعية لتغطي كافة الجوانب التعليمية والسياسية والبحثية التي يذهب إليها الباحثين والقراء للحصول على المعلومة وتوفير عناء البحث الطويل في المجلدات العلمية، وقد استخدم موقع حلم العرب في كتابته مقالات منهجية علمية قائمة على توظيف مختصين في مجال الكتابة فهناك نخبة من الأطباء للكتابة الطبية ونخبة من المعلمين للكتابة في مجالات التعليم ومهندسين تقنيني للكتابة في المجالات التقنية، وظهر هذا النجاح من خلال المقال الشهير الرمز البريدي الرياض ، حيث كان هذا المقال من المقالات الطبية التي تم كتابته بعد تلخيص مجلد علوم الأدوية.

ويذكر أن موقع حلم العرب استطاع الوصول إلى درجة الشمولية في الكتابة وذلك ما جعله دليل عربي شامل للمحتوى المكتوب عبر الإنترنت، وقد باشر الموقع بنشر مقالات أدبية تحتوي على تاريخ الشعر العربي وأيضاً خواطر وأقاويل دارجة، وهو ما جعل الموقع يكتظ بالزوار المهتمين بالمجال الكتابي والشعري، وقد حصل مقال المالكي وش يرجعون على الكثير من الإعجابات نظراً للطريقة المثالية الأدبية التي تم كتابة هذا المقال من خلالها، هناك العشرات من هذا النوع تتواجد في قسم الأدبيات داخل الموقع.

الجدير بالذكر أن هناك حالة عالية من التنافسية بين عشرات المواقع الإلكترونية العربية التي تنشر المقالات عبر الإنترنت، ولقد تفوق حلم العرب عن غيره من المواقع بسبب جالة الشمولية في مقالاته والعدد المهول من المقالات التي تغطي كافة الأقسام في الموقع، ويذكر أن الخطة السنوية للعام 2023 للموقع هدفها جمع أكبر مكتبة عربية متنقلة عبر الإنترنت تغطي جوانب متعددة على أساس المنهجية العلمية الصحيحة التي تشمل الموضوعية وتقصي الحقائق ونقل المعلومة المفيدة للجمهور.

أخيراً يمكن القول أن موقع حلم العرب لديه مستقبل باهر بانتظاره وهو ما سينعكس على رواد الموقع والباحثين في أقسامه للتعلم وأخد المعلومات الصحيحة من مصادر موثقة، وسيقوم الموقع بسلسلة من التغيرات وفق الحاجة لضمان توفير المكتبة الشاملة الإلكترونية لتصل لكل باحث وقارء عربي من كافة البلدان العربية سواسية دون أي تمييز.