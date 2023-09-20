ريال مدريد ضد يونيون برلين..تاريخ مواجهات الملكي أمام الفرق الألمانية

يستعد ريال مدريد لمواجهة الضيف الجديد على مسابقة دوري أبطال أوروبا، يونيون برلين الألماني مساء اليوم الأربعاء في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



أصبحت عادة لريال مدريد مواجهة الفرق الألمانية، خاصةً في العقد الماضي، وبات من المعتاد أن يواجه الملكي فريقا من الدوري الألماني بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



يميل تاريخ المواجهات بين ريال مدريد والفرق الألمانية للملكي ، لكنه مثير للقلق لدى جماهير المرينجي رغم أن سجل المباريات المباشرة بينهما يرجح إلى رجال كارلو أنشيلوتي.



ألتقى ريال مدريد مع 8 فرق من الدوري الألماني، في مسابقة دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ، خاض 53 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في 26 مباراة لتكون النسبة أقل من 50% ، فيما تلقى الخسارة في 17 لقاء، وحسم التعادل في 10 مباريات آخرى.



وتعتبر تلك المرة الأولى التي يلتقي فيها ريال مدريد مع يونيون برلين، وكان الملكي ألتقى مع لايبزيج في الموسم الماضي، وتلقى الخسارة من لايبزيج في مباراة العودة بثلاث أهداف مقابل هدف وكان قد أنتصر الملكي ذهابا بنتيجة هدفين نظيفين.

