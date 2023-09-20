الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تونس: عودة التيار الكهربائي عقب انقطاعه عن معظم مناطق الجمهورية

تونس
تونس

 

أكد مدير الاتصال في الشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري، عودة التيار الكهربائي عقب انقطاعه عن معظم مناطق الجمهورية.

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وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية التونسية ، إن انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق الجمهورية يعود إلى وجود عطل فني.. مؤكدا أن الشبكة تعمل الآن كأحسن ما يكون.

 

وكانت الداخلية التونسية قد أصدرت بيانا الليلة الماضية طمأنت خلاله المواطنين إثر انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق الجمهورية.

 

وأكدت الداخلية في بيان أن الوضع الأمني مستقر وأن وحداتها الأمنية تواصل المحافظة على الأمن العام وحماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة

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