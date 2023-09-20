سيدي كرير تناقش إرجاء صفقة الاستحواذ على "ايثيدكو"

قررت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة أن الاجتماع سيناقش خطاب الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته "ايثيدكو" بشأن قرار مجلس إدارتها بإرجاء صفقة استحواذ شركة سيدبك على إيثيدكو.

وقالت إن إرجاء الصفقة لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة أحد المستثمرين الاستراتيجيين الاستحواذ على حصة في رأس مال إيثيدكو من خلال التخارج الجزئي لبعض مساهمي الشركة.

يشار إلى أن سيدي كرير للبتروكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 1.2 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 468 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.