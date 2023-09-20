الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية والأختام بالدقهلية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تزوير المحررات الرسمية.

 

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وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (مدير مبيعات ، وتاجر قطع غيار سيارات "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبلغ مالى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (55 خاتم شعار الجمهورية "مُقلدين" – 13 أكلاشيه - 37 أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما العديد من قضايا التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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