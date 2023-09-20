الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط شخص تعدى على زوجته بسكين في عابدين

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بتواجد أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين"، وفى حالة هياج أمام أحد العقارات، وبالانتقال والفحص تم السيطرة عليه وضبطه.

 

القبض على عامل لاتهامه بأداء حركات استعراضية بواسطة دراجة بخارية

القبض على شخص بتهمة الاعتداء على عامل بالهرم

وكشفت الأجهزة الأمنية ان المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" وتبين أنه نظراً لوجود خلافات زوجيه بينه وبين زوجته مالكة مطعم  "مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم" حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته، مُحدثاً إصابتهما والتى أودت بحياة شقيقة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد متعلقة

2570 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الداخلية تكشف ملابسات تغيب صيدلانية بالعمرانية

"هنوديكي المصحة".. هروب فتاة من أسرتها بالجيزة

سقوط المتهمين بإنهاء حياة موظف سابق في سفارة عربية

كشف ملابسات واقعة تغيب طبيب في الجيزة

إحباط مُحاولة تهريب عملات أجنبية بالمخالفة للقانون
الجريدة الورقية