TikTok يتيح للمبدعين تصنيف المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي

يقوم TikTok بطرح مجموعة أدوات تتيح للمستخدمين تصنيف المنشورات التي تم إنشاؤها أو تحسينها بواسطة الذكاء الاصطناعي. تأتي هذه الخطوة بعد أن أضاف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عددًا من المرشحات لتحميلات الفيديو التي استخدمت الذكاء الاصطناعي بكثافة، ومولد صور للمساعدة في إنشاء خلفيات فريدة. تتم إعادة تسمية المرشحات لتوضيح أي منها يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة بشكل أكبر في وضع العلامات. من الآن فصاعدا، ستحتوي هذه المرشحات على كلمة "AI" في اسمها في مكان ما.

التصنيفات الجديدة ليست حصرية للمرشحات المعتمدة من TikTok. يمكنك وضع الملصق على أي محتوى تم إنشاؤه بالكامل أو تحريره بشكل كبير بواسطة الذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن مصدر المحتوى. كان من الممكن أن تستخدم Disney+ هذه الأدوات مرة أخرى عندما تم عرض Secret Invasion لأول مرة.

أدوات التصنيف الجديدة في TikTok ليست اختيارية تمامًا. تنص سياسة الشركة الأخيرة بوضوح على أن أي محتوى يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يحتوي على "صور أو صوت أو فيديو واقعي" يجب تصنيفه على هذا النحو "لمساعدة المشاهدين على وضع سياق" للموقف و"منع الانتشار المحتمل للمحتوى المضلل". ومع ذلك، يمكنك استخدام وسائل إفصاح أخرى، مثل الملصقات أو التسميات التوضيحية، لتوصيل الفكرة دون انتهاك أي من إرشادات المجتمع.

عندما تضع مسؤولية تصنيف المحتوى الخاص بهم على عاتق المستهلكين، ستحدث الأخطاء. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل TikTok على تطوير خوارزمية خاصة بها من شأنها تصنيف المنشورات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا، على الرغم من أنها لم تعلن عن موعد إطلاق هذه الأدوات الداخلية. تم تطوير جميع الأدوات المذكورة أعلاه بالتعاون مع المجالس الاستشارية للسلامة التابعة للشركة، وبمساعدة خبراء الصناعة والعلماء.

بالإضافة إلى ذلك، التزمت المنصة بالالتزام بالشراكة بشأن الممارسات المسؤولة للذكاء الاصطناعي في مجال الوسائط الاصطناعية، وهي قائمة توصيات لزيادة الشفافية التي تشمل الذكاء الاصطناعي. ستتعاون TikTok أيضًا مع Digital Moment غير الربحية لاستضافة موائد مستديرة لمناقشة تقدم الذكاء الاصطناعي مع "أعضاء المجتمع الشباب".