آرسنال ضد آيندهوفن بدوري الأبطال..ساكا يقود التشكيل المتوقع للجانرز

يستضيف آرسنال نظيره آيندهوفن الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الإمارات، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



يواجه آرسنال نظيره آيندهوفن على ملعب الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري الأبطال.



يتواجد المدفعجية في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، مع أندية إشبيلية الإسباني، بي إس في أيندهوفن الهولندي، لانس الفرنسي.



يهدف آرسنال لتحقيق الفوز في ضربة البداية في مشواره بدوري الأبطال، من رحلة العبور من دور المجموعات والتأهل للأدوار الإقصائية من أجل الذهاب بعيدا في البطولة الأوروبية، ويقدم ارسنال أداء أكثر من رائع في الدوري الانجليزي، و ينافس على اللقب مع مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام.



فيما يتمنى النادي الهولندي تحقيق نتيجة إيجابية أمام آرسنال رغم صعوبة المهمة خارج الديار ضد النادي اللندني.



توقيت مباراة آرسنال و آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا:



تبدأ مباراة آرسنال و آيندهوفن في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.





تشكيل آرسنال المتوقع ضد آيندهوفن

في حراسة المرمى: آرون رامسديل.

في خط الدفاع: زيتشينكو، ويليام ساليبا، بن وايت، جابرييل.

الوسط: ديكلان ريس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي، نيكيتا، بوكايو ساكا.

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