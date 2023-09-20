موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

يخوض فريق بايرن ميونخ الألماني مباراة مرتقبة أمام نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

ويتقابل فريقا بايرن ميونخ ونظيره مانشستر يونايتد فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، فيما يذاع اللقاء عبر شاشة beIN Sports HD 1.

ويأمل توماس توخيل، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني، في تحقيق الفوز خلال مواجهة الليلة، وتقديم انطلاقة قوية في دور المجموعات ببطولة الشامبيونزليج.

ويرغب فريق مانشستر يونايتد تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء اليوم، وإسعاد جماهير الشياطين الحمر بعد إستقباله الخسارة من آرسنال وبرايتون ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي منذ انطلاق البريميرليج.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

غلطة سراي × كوبنهاغن (19:45 مصر والسعودية) - beIN Sports XTRA 1

ريال مدريد × يونيون برلين (19:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2

بايرن ميونخ × مانشستر يونايتد (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

ريال سوسيداد × إنتر ميلان (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4

سبورتينغ براغا × نابولي (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 6

أرسنال × آيندهوفن (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 3

إشبيلية × لانس (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 5