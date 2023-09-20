شرائح Intel Core Ultra "Meteor Lake" تصل في 14 ديسمبر

بعد سنوات من الشائعات، ستصل معالجات "Meteor Lake" من Intel أخيرًا إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية في 14 ديسمبر. يطلق عليها الآن اسم "Core Ultra" كجزء من نظام التسمية الجديد للشركة، وستكون أول شرائح مبنية على بنية "Intel 4" (7nm)، بالإضافة إلى أول شرائح تتضمن وحدة معالجة عصبية مدمجة (NPU). ) لتسريع أداء الذكاء الاصطناعي. بكل الطرق تقريبًا، توضح شرائح Core Ultra الاتجاه التالي لشركة Intel: بناء شرائح فعالة وقوية يمكنها مواكبة متطلبات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

في هذه المرحلة، يبدو أن إنتل تركز بشكل مباشر على أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بشرائح Core Ultra. يشاع أن الشركة ستقوم بتحديث وحدات المعالجة المركزية Raptor Lake لأجهزة الكمبيوتر المكتبية في وقت لاحق من هذا العام. في حين أنه قد يكون من المفاجئ أن نرى شريحة كمبيوتر محمول تأخذ زمام المبادرة، إلا أن هذه الاستراتيجية منطقية إلى حد ما. يتعارض تعزيز كفاءة Meteor Lake مع ما يريده مستخدمو سطح المكتب فعليًا: أكبر قدر ممكن من القوة. لذا، في الوقت الحالي على الأقل، من الأفضل للشركة تقسيم عائلات وحدات المعالجة المركزية من الجيل الرابع عشر.

يعد Core Ultra عمليًا بمثابة عرض لأحدث ابتكارات Intel. إنها مبنية على عبوة FOVEROS 3D الخاصة بالشركة؛ فهو يتميز بنواة P وE جديدة تمامًا، مع التركيز على توفير الطاقة قدر الإمكان؛ سوف تصل سرعة الرسومات إلى الضعف عندما يتعلق الأمر بالأداء لكل واط؛ وبالإضافة إلى استخدام وحدة NPU، يمكنه أيضًا الاستفادة من وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية الخاصة به للقيام بمهام الذكاء الاصطناعي الأخرى. ومن المضحك أنه لن يدعم معيار Thunderbolt 5 الذي أعلنت عنه الشركة مؤخرًا، وبدلاً من ذلك سيحتوي Core Ultra على Thunderbolt 4 وPCIe Gen5.

ما زلنا ننتظر التفاصيل النهائية حول نماذج Core Ultra النهائية من Intel، بالإضافة إلى خطط الشركة لشرائح سطح المكتب من الجيل الرابع عشر. ولكن في الوقت الحالي، على الأقل، لدينا الكثير من الأسباب التي تجعلنا متحمسين لمجموعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العام المقبل.