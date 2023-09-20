البورصة تربح 3 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 3 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوى 1.355.8 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 20016 نقطة، محققا بذلك أعلى مستويات تاريخية للبورصة.

تراجع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا

هبط مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55%.

تراجع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.3%.