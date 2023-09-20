كيفية مشاهدة ومتابعة حدث Microsoft Surface غدا

تعقد Microsoft "حدثًا خاصًا" في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الخميس 21 سبتمبر. التفاصيل قليلة ولكن التوقيت يشير بالتأكيد إلى حدث سقوط للأجهزة، ومن المحتمل أن يعطي الأولوية لخط جديد من منتجات Surface. لا يوجد بث مباشر ولكن يمكنك مشاهدة كل شيء في الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي عبر Microsoft. يجب أن يكون هناك أيضًا بث على قناة Microsoft Surface الرسمية على YouTube بعد وقوع الحدث. إذا كنت لا تريد الانتظار لمدة ثلاث ساعات للحصول على بعض أخبار Microsoft الساخنة، فراجع مدونتنا المباشرة التي سيتم تشغيلها جنبًا إلى جنب مع الحدث الصباحي الفعلي.

عقدت الشركة حدثها السنوي للأجهزة في أكتوبر من العام الماضي، لكنها تلتزم عادةً بأواخر سبتمبر لمثل هذه الأشياء. لم تصدر Microsoft أي تأكيد رسمي بشأن ما سيتم الكشف عنه، لكن الشائعات تشير إلى تحديث الجهاز الهجين الشهير Surface Laptop Studio، مما يمنحه تعزيزًا للأداء الذي تشتد الحاجة إليه، ومتابعة Surface Laptop Go 2. النموذج الحالي ضعيف إلى حد ما، مع مجموعة شرائح Intel القديمة من الجيل الحادي عشر، لذا ستكون هذه أخبارًا موضع ترحيب.

بالطبع، من المحتمل أن تكون هناك مفاجأة أو اثنتين، نظرًا لأن هذا هو الحدث السنوي الكبير لشركة Microsoft. هل سنحصل على تحديث لجهاز Surface Pro 9 أو Surface Laptop 5؟ شاهد لتعرف. أصبح جهاز Surface Studio 2+ المكتبي طويلاً في السن ويمكنه استخدام بعض TLC المستندة إلى الأجهزة. كانت هناك أيضًا بعض الشائعات التي تشير إلى أن الشركة تستعد لمتابعة الهاتف الذكي ذو الشاشة المزدوجة Surface Duo، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتم الكشف عنه غدًا.

وهذا أيضًا هو عام 2023 على كوكب يسمى الأرض، لذا توقع بعض أخبار الذكاء الاصطناعي. ولتحقيق هذه الغاية، أعلن بانوس باناي، قائد منتج Surface وخبير Windows 11، عن خروجه من الشركة بعد ما يقرب من 20 عامًا، والذي دافع عن استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل.

في العام الماضي، حصلنا على جهاز الكمبيوتر المكتبي Surface Studio 2+ الكل في واحد المذكور أعلاه، وجهاز Surface Laptop 5، وجهاز Surface Pro 9 والعديد من إعلانات البرامج. كان هناك أيضًا بعض الذكاء الاصطناعي المحشو في Microsoft Teams.