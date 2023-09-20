بائع ينهي حياة زوجته ويصيب شقيقها لخلافات زوجية بالشرقية

توفيت ربة منزل متأثرة بطلقات خرطوش بإحدى قرى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، على يد زوجها، بعدما أطلق عليها وشقيقها النيران بسبب خلافات بينهما، ثم قام بتسليم نفسه لرجال الشرطة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول "آية. ع. ف" 25 عاما، ربة منزل، جثمان هامد إثر إصابتها بطلقات خرطوش في الراس والصدر، وشقيقها حمدي 35 عاما، ترزي، مصابًا بطلقات خرطوش في الصدر والساق، وتم تقديم الإسعافات الطبية للمُصاب، والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

الدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية

وكشفت التحريات الأولية ،أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويدعى "محمد. أ" 35 عاما، بائع متجول، وذلك بسبب خلافات قضائية بين الزوجين، حيث قام الزوج المتهم بشراء بندقية خرطوش، وتوجه إلى منزل أهل زوجته وأطلق عليها وشقيقها النيران، ما أدى إلى وفاتها وإصابة شقيقها، وعقب ذلك توجه إلى مركز الشرطة وسلم نفسه والسلاح المستخدم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجزه لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.