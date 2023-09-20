وثائق مايكروسوفت المسربة تكشف ألعاب Doom و Dishonored الجديدة

شقت خارطة طريق Bethesda للسنوات المالية التي تبدأ في عام 2020 وتنتهي في عام 2024 طريقها عبر الإنترنت كجزء من المستندات غير المنقحة التي تم تسريبها من قضية FTC ضد Microsoft. تحتوي القائمة على الألعاب التي نتوقعها بالفعل من المطور، ولكنها تتضمن أيضًا عناوين لم يتم الإعلان عنها مسبقًا. أحدها هو إدخال جديد لامتياز Doom بعنوان Doom Year Zero، والذي كان من المقرر إصداره في العام المالي الحالي. في هذه الأثناء، قامت Bethesda بإدراج لعبة Dishonored 3 مع بقية الألعاب المخطط إصدارها في السنة المالية 2024. وكانت تهدف أيضًا إلى إصدار تكملة للعبة المغامرة الخارقة Ghostwire: Tokyo في نفس الفترة.

نظرًا لأن Bethesda لم تعلن بعد عن هذه العناوين، فمن غير الواضح ما إذا كان سيتم إطلاقها وفقًا للخطط الأصلية للمطور، أو حتى إذا كانت لا تزال قيد الإصدار. بخلاف الألعاب المذكورة أعلاه، تسرد خريطة الطريق للعام المالي 2024 أيضًا Fallout 3 Remaster ولعبة IP مرخصة غير مسماة. تم إدراج Oblivion Remaster في السنة المالية 2022، لكن لم يتم إصدارها بعد.

في رسالة من نفس ذاكرة التخزين المؤقت للمستندات المسربة التي تحدث فيها رئيس Microsoft Gaming Phil Spencer عن مدى رغبته في الاستحواذ على Nintendo، ذكر أيضًا أن عملاق التكنولوجيا كان يجري محادثات لشراء الشركة الأم لـ Bethesda Zenimax. أصبحت Bethesda رسميًا جزءًا من Xbox في عام 2021 بعد أن وافق المنظمون على عملية الشراء – وهو أمر قد يحدث أو لا يحدث عند استحواذ Microsoft على Activision Blizzard. أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة العام الماضي أنها تعتزم شراء Activision Blizzard مقابل 69 مليار دولار، لكن المنظمين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عارضوا الصفقة - على الأقل في صياغتها الأولية - بسبب مخاوف من أنها قد تحد من المنافسة داخل الصناعة.