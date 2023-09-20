الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الاجتماع الأول للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر (شاهد)

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تليفزيونيًا حول الاجتماع الأول للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذكر التقرير أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء المجلس، وأن المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين.
 

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القواعد المنظمة للهيدروجين الأخضر


وأشار التقرير إلى أن المجلس يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار، ومراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة للهيدروجين الأخضر، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها فى ضوء المستجدات الدولية والوطنية.


معوقات الاستثمار

ونوه التقرير إلى أن إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار فى هذا المجال.

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