دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره أونيون برلين الألماني، مساء اليوم، بالجولة الأولى التى تجمعهما على ملعب الملكي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ويلتقي ريال مدريد ويونيون برلين في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مصر والسعودية، في المباراة التى تجمع الفريقين بالجمولة الأولى ضمن منافسات دوري الأبطال الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري الأبطال

وتذاع مباراة ريال مدريد الليلة أمام يونيون برلين الألماني بدوريس الأبطال، عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، التى تبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 2.

ويتواجد الفريق الملكي، بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا لنسخة 2023-2024، رفقة أندية يونيون برلين الألماني، و نابولي الإيطالي، وبراجا البرتغالي.

قائمة ريال مدريد

في حراسة المرمى: لونين، كيبا وكانيثاريس.

في خط الدفاع: ألابا، ناتشو، لوكاس فازكيز، فران غارثيا، روديجر، ميندي وتوبياس

في خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني وثيبايوس.

في الهجوم: رودريغو، خوسيلو، غونزالو وإبراهيم.