تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية (شاهد)

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى والفضائية المصرية"، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، حيث أوضحت أن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة فى الوقت الحالى وحتى ميدان العباسية.

كثافات نسبية فى تقاطع صلاح سالم

وأوضح التقرير أن هناك كثافات نسبية فى منطقة تقاطع صلاح سالم، وسيولة مرورية بكوبري الجلاء وحتى طريق العروبة ، كما ظهرت كثافات نسبية بمنطقة كوبري المطار هتبدأ فى الإختفاء عند الدخول على طريق المطار، و ظهرت كثافات نسبية عند كوبري الحدائق للقادم من الزاوية ومتجه الى منطقة الفنجري وأعلى كوبري المطرية للقادم من الكلابات.

شارع فيصل

أما محافظة الجيزة، فقد شهد شارع فيصل كثافات مرورية، كما ظهر تباطؤ فى حركة سير السيارات فى شارع الهرم بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وفى منطقة المساحة وشرع العريش ومدكور والطالبية.

كما ظهرت بعض الكثافات المرورية فى منطقة مشعل، ومن شارع العشرين وحتى منطقة الطالبية وكثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدنى وشارع فيصل ومنطقة الطوابق وحتى العشرين.

أما طريق المحور يشهد كثافات نسبية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أو للمتجه لمدينة السادس من أكتوبر توجد سيولة مرورية.