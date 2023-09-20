الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أغلى علبة بـ 750 جنيهًا.. أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية

حلوى المولد النبوي
حلوى المولد النبوي الشريف

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وهي الذكرى التي تحظى باهتمام بالغ من المسلمين في جميع بلدان العالم الإسلامي، حيث يوافق المولد النبوي يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 27 سبتمبر 2023 الموافق 12ربيع الأول 1445، وهي المناسبة التي تشهد احتفالات بشراء الحلوى من المواطنين وإهدائها لبعضعم من خلال الزيارات المختلفة. 

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3 أيام إجازة لموظفي الحكومة والخاص في المولد النبوي الشريف

وزارة التموين

وحرصًا من وزارة التموين على تقديم حلوى المولد بأسعار في متناول المواطنين، طرحت الوزارة من خلال المجمعات الاستهلاكية، حلوى المولد النبوي بتخفيضات تصل إلى 25% لتخفيف العبء على المواطنين، وحثهم على الشراء بأسعار جيدة مقارنة بالشراء من أي  مكان آخر.

حلوى المولد النبوي الشريف

وقد أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، في وقتٍ سابقٍ أن حلوى المولد النبوي الشريف قد تم ضخها بما يقارب 1300 مجمع استهلاكي، وأن  حلوى المولد قد تم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة التموين.

أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية

سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن كيلوجرام واحد 100 جنيه.

سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلوجرام 200 جنيه.

سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات 350 جنيهًا.

سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات 600 جنيه.

سعر علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلوجرام 300 جنيه.

سعر علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلوجرامات 450 جنيهًا.

سعر علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلوجرامات 750 جنيهًا.

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