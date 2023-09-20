الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البرهان: يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

 

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

txt

عبد الفتاح البرهان: تمرد قوات الدعم السريع استهدف استقرار السودان وأمن المواطنين

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان  أنه "من المقرر أن يلقي البرهان خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد غد الجمعة، كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة.

وسيلتقي رئيس مجلس السيادة على هامش الدورة 78، بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم، وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية؛ لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف، في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا. 

يذكر أنه على مدى أسبوع سيلقي نحو 150 رئيس دولة وحكومة من كافة أنحاء العالم خطاباتهم في هذا الاجتماع السنوي، الذي تتجه إليه أنظار العالم.

مواد متعلقة

البرهان يطير إلى أوغندا في زيارة رسمية

البرهان يُعزي ليبيا في ضحايا الفيضانات

البرهان يتوجه إلى أسمرا لإجراء مباحثات مع الرئيس الإريتري

البرهان: الخرطوم تعرضت للنهب والسرقة
الجريدة الورقية