النعماني يترأس اجتماع إدارة الشئون القانونية ويهنئ المستشار محمد ضياء لتعيينه مستشاراً قانونياً لجامعة سوهاج

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اجتماع الإدارة العامة للشئون القانونية، بحضور كلاً من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، المستشار محمد ضياء، المستشار القانوني للجامعة، وأحمد عامر مدير الإدارة وأعضاء الإدارة.

وفي بداية الاجتماع هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة لتعيينه مستشاراً قانونياً للجامعة، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

وأكد النعماني خلال الاجتماع ان إدارة الشئون القانونية هي أحد أهم الإدارات الموجودة بالجامعة، فهي تقدم كافة الخدمات والإستشارات القانونية أو أية مهام أخرى توكل إليها، بمنتهي الحياد وتطبق العدالة والمساواة، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات

وتطبيقها بالشكل القانونى الصحيح.

و استمع رئيس الجامعة الي كافة الآراء المتعلقة بتطوير الإدارة، ووجه بسرعة تذليل كافة المعوقات وحل كافة المشاكل التي تواجه العاملين أثناء أداء مهامهم، والوقوف على متطلبات تطوير العمل ومناقشة آليات رفع مستوى وكفاءة العمل فنياً وإدارياً، موجهاً الشكر إلى كافة العاملين بالإدارة على ما حققوه خلال الفترة الماضية من ممارسات أدت إلى تطبيق العدالة والنزاهة والشفافية على كافة الأصعدة