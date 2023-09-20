جهاز مدينة الشيخ زايد يجرى القرعة العلنية لتخصيص المحال بالمنطقة الخدمية الإقليمية

ترأس المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، لجنة القرعة العلنية لتخصيص المحال بمبنى الورش المقام بمعرفة جهاز المدينة بالمنطقة الخدمية الإقليمية الثانية بمقابل انتفاع سنوي، لمستأجري المحال أسفل العمارات السكنية ذات الأنشطة المقلقة للراحة، من أجل الحفاظ على راحة المواطنين، وتوفير المناخ الملائم والبيئة الصحية لهم، وللحفاظ على المظهر الجمالي اللائق للمدينة، وتجميع الأنشطة بمبنى خدمي واحد تيسيرا على المواطنين، وذلك بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، ووزارة المالية، ورئيس مجلس أمناء المدينة، ونواب رئيس الجهاز، ومديري العموم.

وناشد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أصحاب المحال الواقعة أسفل العمارات السكنية، بعدم تأجيرها بأي نشاط مقلق للراحة، منعًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.