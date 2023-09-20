رئيس جهاز الشيخ زايد يلتقي أصحاب أراضي التقنين بالمدينة

التقى المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عدداً من أصحاب أراضى التقنين -ممثلى إحدى الجمعيات- الواقعة فى نطاق القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، وذلك في ضوء التوجيهات الصادرة من اللجنة الرئيسية للوحدة المركزية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود من جهة الولاية السابقة.

واستمع رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى مطالب ممثلى الجمعية بشأن تذليل العقبات لاستصدار القرار الوزاري باعتماد تقسيم وتخطيط المشروع، وكيفية استكمال سداد باقي مستحقات علاوة توصيل المرافق وتغيير النشاط لبعض الأعضاء نظير التنازل عن حصتهم من أرض الخدمات بالمشروع لصالح الهيئة، وأوضح لهم أنه جار دراسة طلب الجمعية بالتنسيق مع قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال الإجراءات.