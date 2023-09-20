الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز الشيخ زايد يلتقي أصحاب أراضي التقنين بالمدينة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عدداً من أصحاب أراضى التقنين -ممثلى إحدى الجمعيات- الواقعة فى نطاق القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، وذلك في ضوء التوجيهات الصادرة من اللجنة الرئيسية للوحدة المركزية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود من جهة الولاية السابقة.

واستمع رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى مطالب ممثلى الجمعية بشأن تذليل العقبات لاستصدار القرار الوزاري باعتماد تقسيم وتخطيط المشروع، وكيفية استكمال سداد باقي مستحقات علاوة توصيل المرافق وتغيير النشاط لبعض الأعضاء نظير التنازل عن حصتهم من أرض الخدمات بالمشروع لصالح الهيئة، وأوضح لهم أنه جار دراسة طلب الجمعية بالتنسيق مع قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال الإجراءات.

مواد متعلقة

الإعلام المغربى يشيد بتضامن شركة المقاولون العرب لإعادة طرق المتضررة من الزلزال

المجتمعات العمرانية ومعهد سياسة النقل الأمريكي يوقعان عقد تأسيس نقل عام

تشغيل جزء من محور عمرو بن العاص الحر بالجيزة في أكتوبر المقبل

وزير الإسكان يكشف شروط تخصيص الوحدات الشاغرة في 3 مشروعات

جولة موسعة لوفد كيني في العاصمة الإدارية الجديدة وبدر

مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا يزور مدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان: الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة

رئيس النوبارية الجديدة يشارك في افتتاح مركز غسيل كُلوي بعد تطويره
الجريدة الورقية