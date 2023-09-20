لصالح من استبعاد مديرة المدرسة

نستغيث نحن أولياء أمور تلاميذ مدرسة عبدالفتاح السيسي الرسمية المتميزة للغات ببرق العز التابعة لمركز المنصورة بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بسبب نقل مديرة المدرسة الحالية والمعينة منذ عام ٢٠١٦.

ويشهد لها الجميع بحسن الخلق والمهارة فى العمل، ونخشى أن يؤثر هذا النقل على المستوى المتميز لأبنائنا.

وقد تقدمنا بالشكوى رقم ٦٩٦٣٢٤٤ إلى الخط الساخن للبوابة الإلكترونية للشكاوى بالحكومة ولم نتلق ردا حتى الآن، ونرجو الموافقة على طلبنا بالإبقاء على المديرة الحالية للمدرسة.

توقيعات عديدة من أولياء الأمور بمدرسة برق العز بالمنصورة دقهلية.

عنهم

رجب السيد إبراهيم عيد

المتبرع