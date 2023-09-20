الدوري المصري.. موعد مباراة المقاولون العرب وبلدية المحلة والقنوات الناقلة

يواجه فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب نظيره بلدية المحلة، مساء اليوم، في الجولة الأولى التى تجمعهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة المقاولون وبلدية المحلة في الدوري المصري

ويلتقي فريق المقاولون العرب أمام نظيره بلدية المحلة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، بالجولة الأولى التى تجمع الفريقين بالدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الداخلية وإنبي في الدوري المصري



وتقرر إذاعة مباراة المقاولون وبلدية المحلة، عبر شبكة قنوات تذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس، بشكل حصري، وتبث اللقاء عبر شاشة أون تايم سبورتس 2.