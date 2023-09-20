حكم واجب النفاذ

صدر لصالحى حكم حضورى فى القضية رقم 10321 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبوالنمرس، والمقيد تحت رقم حصر حبس أبوالنمرس برقم 6149 لسنة 2023، بالحبس سنة وكفالة مئتى جنيه لصالحى ضد أحد المتهمين والمعلوم سكنه ومحل إقامته تحديداً لمباحث مركز شرطة أبوالنمرس ومباحث تنفيذ الأحكام، ورغم تقدمى بطلب إلى مباحث أبوالنمرس لتنفيذ الحكم، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أى إجراء بشأن إلقاء القبض على المتهم وأخشى من ضياع حقى وصرت للأسف الشديد فى حالة سيئة نتيجة التجاهل فى تنفيذ الحكم، وقبل أن يضيع حقى أناشد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إصدار تعليماته إلى مركز شرطة أبوالنمرس وإدارة تنفيذ الأحكام بتنفيذ الحكم حتى أشعر بالأمن والأمان.

محمد محمد عبداللاه

المقيم بأبوالنمرس الجيزة