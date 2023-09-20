خيار وفقوس بالتعليم الفنى بالحيزة

أناشد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التحقيق فيما قام به مدير مديرية التعليم بالجيزة من محاباة وخيار وفقوس، فى تفصيل المناصب على المحظوظين خارج إطار المسابقة الرسمية، حيث تم الإعلان عن وظيفة مدير عام تعليم فنى بالمديرية فى مسابقة رسمية تقدم إليها أكثر من ثلاثين شخصا وكنت أنا من أقوى المرشحين لها، وتم الاتصال بى عن طريق مكتب مدير المديرية لإرسال جميع إنجازتى لعلمه أن إنجازتى تؤهلنى لهذا المنصب، وإننى أول من أنشأ منفذا لبيع منتجات المدارس الفندقية بإدارة الهرم، والمفاجأة المدوية التى سقطت على رأس الجميع هى تجاهل جميع المتقدمين للمسابقة وتكليف إحدى الزميلات بها رغم أنها لم تتقدم للمسابقة مثل باقى الثلاثين متسابقا، فتقدمت بشكوى إلى مكتب نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وشكوى أخرى إلى هيئة النيابة الإدارية للتحقيق فى ضياع حقى وتعمد إهانتى والتقليل من شأنى على يد مدير عام التعليم الفنى بمديرية التعليم بالجيزة، حيث إنها قامت بإلغاء تكليفى من مدير إدارة التعليم التجارى بالجيزة. وإصدارها نشرة مهينة لشخصى وهى نشرة معلم كبير بالتعليم الفنى بالهرم وعضو بالتعليم الفنى بعد أن كنت مدير إدارة التعليم الفنى بالإدارة العامة بالمديرية، وفوجئت بصدور نشرة بعد قبولى المنصب المهين لأجد نفسى أعمل تحت قيادة مدير إدارة تعليم فنى كان يعمل تحت قيادتى بعد أن تم تجاهل جميع مناصبى السابقة، حيث تم تصعيدى منها لوظيفة مدير إدارة التعليم التجارى بالمديرية والوظيفة الخالية تعتبر إهانة لى، لذا إطلب التحقيق لإعادة الأمور إلى نصابها.