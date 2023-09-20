فاين تسلم 30 مشروعاً للمعيلات في الإسماعيلية

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات المتخصصة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن اختيار 30 مشروعاً من المشروعات الصغيرة، لتنفيذها بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية لدعم المرأة المعيلة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "من صنع أيدي".

وقد تم اختيار المشاريع ضمن مجالات مختلفة منها مكتبة ومحل مجمدات واعلاف وملابس جاهزة، وورشة خياطة وتصنيع المنظفات، و مصنع حلويات وكوافير حريمي ووجبات منزلية ومستلزمات بيطرية.

وعلى هامش زيارة المشاريع، عبر أحمد الفخراني، الرئيس التجاري والمدير العام لمجموعة فاين الصحية القابضة في مصر، عن سعادته بتسليم المشروعات قائلا: "تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية مجموعة فاين الصحية القابضة في تنمية المجتمعات التي تعمل فيها بالتركيز على البرامج والمبادرات التي تعنى بتمكين المرأة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، حيث ننظر إلى المرأة على أنها عنصر أساسي لبناء أي مجتمع ونؤمن بدورها الحيوي في تحقيق التنمية."

كما أوضح الفخراني بأن مجموعة فاين تؤمن بأهمية مشاركة القطاع الخاص في البرامج والمبادرات التنموية التي تنعكس ايجاباً على المجتمع، لافتاً إلى أن النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من مبادرة "من صنع أيدي" دفعت مجموعة فاين لتنفيذ عدد أكبر من المشروعات التي تساهم في إيجاد فرص عمل للسيدات وتوفير مصدر دخل ثابت لهن.

وإلى جانب تسليم المشروعات للمستحقات، تشمل الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة مصر الخير ومجموعة فاين على المتابعة الشهرية للمشروعات ميدانياً لمدة عام بعد تنفيذها، لتقديم الدعم الإداري و الفني لضمان استمرارية هذه المشروعات وتحقيق النتائج المرجوة منها، وهو ما يؤكد على استراتيجية مجموعة فاين في ضمان استدامة كافة المشروعات التي تقوم بدعمها.