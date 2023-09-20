المقاولون العرب يستضيف بلدية المحلة في أولي مبارياته بالدوري الممتاز الليلة

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، نظيره بلدية المحلة الوافد الجديد على دوري الأضواء والشهرة، في مستهل مشوار الفريقين بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويسعى شوقى غريب ورفاقه في تحقيق انطلاقة قوية ببطولة الدوري المصري الممتاز، في ثوبه الجديد “دوري النيل” لموسم 2023 ـ 2024، فيما اختتم ذئاب الجبل معسكره الختامي للمباراة بتدريبات جماعية وفقرات خططية، بينما طالب المدير الفني اللاعبين ضرورة تحقيق الإنطلاقة المميزة والالتزام بالتعليمات الخططية داخل المسطيل الأخضر.

وتقابل المقاولون العرب في مباراة ودية أمام بلدية المحلة انتهت بالتعادل السلبي في أولى وديات الفريق استعدادا للموسم الجديد والتي أقيمت خلال معسكر العين السخنة.