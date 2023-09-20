71جنيها كيلو الدواجن في أسواق محافظة البحيرة

إرتفعت أسعار بعض الطيور بين جنيهان وثلاثة جنيهات للكيلو الواحد ، في أسواق قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء20سبتمبر2023 ،حيث تراوحت

أسعارالدواجن البيضاء مابين 70إلي 71جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين97إلي 99جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 116إلي 123جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 85إلي 88جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 121جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 144جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 156جنيها للكيلو ، وشاورما 155جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62 و70 جنيها للكيلو .