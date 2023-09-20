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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

71جنيها كيلو الدواجن في أسواق محافظة البحيرة

أسعاار الطيور
أسعاار الطيور

إرتفعت أسعار بعض الطيور بين جنيهان وثلاثة جنيهات للكيلو الواحد ، في أسواق  قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء20سبتمبر2023 ،حيث تراوحت 

أسعارالدواجن البيضاء مابين 70إلي 71جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين97إلي 99جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 116إلي 123جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط  مولر مابين 85إلي 88جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت  أسعارصدور الدواجن بالعظم 121جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 144جنيها للكيلو  ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 156جنيها للكيلو ، وشاورما 155جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62 و70 جنيها للكيلو .

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