الدوري المصري.. موعد مباراة الداخلية وإنبي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب السلام، مباراة فريق الداخلية ونظيره إنبي، مساء اليوم، في إطار الجولة الأولى التى تجمعهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الداخلية وإنبي في الدوري المصري

ويلتقي فريق الداخلية أمام نظيره إنبي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، بالجولة الأولى التى تجمع الفريقين، بدوري النيل.

القنوات الناقلة لمباراة الداخلية وإنبي في الدوري المصري

وتذاع مباراة الداخلية وإنبي، عبر شبكة قنوات تذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس، بشكل حصري، وتبث اللقاء عبر شاشة أون تايم سبورتس 2.

و نجح فريق الكرة الأول بنادي الداخلية في البقاء بالدوري الممتاز الموسم الماضي، وتجنب الهبوط بفارق نقطتين فقط، كما حقق إنبي انجازا مميزا في ختام المسابقة بموسمها المنقضي في المركز السادس.