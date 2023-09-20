260 جنيهًا للكيلو .. أسعار اللحوم بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء

قامت بوابة الوفد بجولة في بعض أسواق قرى ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا في الأسعار.

حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدية ما بين 270 جنيهًا إلي 310 جنيهات للكيلو حسب صغر عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم ما بين 210 إلي 260 جنيهًا للكيلو

بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 200 إلي 240 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار لحوم الضأن ما بين 330 إلي 340 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار لحوم الماعز ما بين 340 إلي 360 جنيهًا للكيلو.

بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع ما بين 175 إلي 210 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم المفرومة ما بين 160 إلى 200 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة ما بين 145 إلي 175 جنيهًا للكيلو.